Клебо заявил, что его отношение к Большунову не изменятся после марафона
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что его отношение к россиянину Александру Большунову не изменятся после марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Мое отношение к Большунову не изменится. Мы еще много лет будем выступать в гонках вместе, он — хороший лыжник, и я надеюсь, что смогу его побеждать. Надеюсь, что мы больше не будем попадать в такие ситуации, как на марафоне», — цитирует NRK Клебо.
7 марта на финишной прямой марафона Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS норвежца дисквалифицировали и лишили победы, россиянин получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра. 9 марта Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне. 10 марта Клебо отозвал апелляцию.
Дополнительная информация:
https://www.nrk.no/sport/klaebo_til-nrk_om-bildene_etter-femmila___-har_fokus-pa-hva-jeg-kan-sla-og-odelegge-1.15411963
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