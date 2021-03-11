Устюгов отреагировал на пост Клебо об отказе от апелляции

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов оставил комментарий под постом в Instagram лыжника Йоханнеса Клебо.

Норвежец попросил сборную Норвегии отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Устюгов в ответ на этот пост поставил эмодзи с изображением огня.

Напомним, Эмиль Иверсен стал первым в 50-километровом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе после дисквалификации Клебо, который боролся на финишном спурте за первое место с россиянином Александром Большуновым. У последнего в итоге сломалась палка, и он финишировал только третьим.

Хотя Клебо выиграл, а Иверсен был третьим, жюри пересмотрел результаты. Действия Клебо признаны нарушением, и он был дисквалифицирован. Поэтому Иверсен занял итоговое первое место, а Большунов — второе.