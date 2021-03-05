Алексей Петухов рассказал, что помешало Большунову обыграть Клебо на финише эстафеты в Оберстдорфе

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал «СЭ» результаты мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Сборная России (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) стала второй. Победу одержала сборная Норвегии.

«Сегодня была крайне непредсказуемая гонка из-за снегопада, — сказал Петухов «СЭ». — Я понимал, что на старте любому спортсмену будет убежать очень сложно. То, что сотворил Алексей Червоткин на первом этапе — это невероятно. Создал такой отрыв перед другими нашими ребятами. Но Якимушкин оказался заложником ситуации. С ним на этапе оказались Дарио Колонья, Иво Нисканен, Эмиль Иверсен, которые по натоптанной лыжне подъезжали к нему. Накатанная лыжня действительно играла большую роль для спортсменов позади, поэтому этот отрыв минимизировался».

Также Петухов предположил, что в случае смены этапов местами, ситуация не изменилась бы перед стартом Мальцева.

«Все равно бы все приехали к третьему этапу в этом пелетоне. Все ребята боролись до конца. Видно было, что Артем Мальцев начал сразу же догонять норвежца, в конце ему было тяжело. Думаю, его финальные 35 секунд от норвежца — это небольшое отставание, он справился с этим натиском. И Саше оставалось выйти на дуэль с Клебо, который взял легкий темп и ждал Александра. Если трасса была пожестче, Александр мог бы попробовать оторваться, измотать Клебо скоростью и выносливостью. Но трасса была мягкой, а Клебо легкий спортсмен, здесь все играло не в нашу пользу. Александр потяжелее, тонул в этом снегу, это было видно по рывкам на последнем подъеме».

Петухову хотелось увидеть сборную России на первом месте: «Давно такого праздника не было. Но теперь стоит отбросить эмоции, сконцентрироваться на 50 километрах. Желаю ребятам скорейшего восстановления после такой тяжелой гонки. Думаю, 50 километров должны сложиться для Саши хорошо».

(Сергей Федоров)