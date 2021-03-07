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Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым

18:05
Александр Большунов (на заднем фоне) и Йоханнес Клебо. Фото Reuters
Александр Большунов (на заднем фоне) и Йоханнес Клебо. Фото Reuters
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Победитель мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дисквалифицирован по решению жюри FIS.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.

Теперь золото должно достаться Иверсену, а серебро — Большунову.

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