Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым

Победитель мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дисквалифицирован по решению жюри FIS.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт. В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.

Теперь золото должно достаться Иверсену, а серебро — Большунову.