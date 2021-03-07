Клебо прокомментировал инцидент с Большуновым на финише масс-старта на ЧМ
17:57
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу инцидента, произошедшего на финише масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.
На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов сломал палку в ходе борьбы с Клебо, из-за чего норвежец вырвался вперед и пришел первым. Россиянин финишировал третьим.
«Нужно скрестить пальцы, чтобы сохранить титул. Необычно было видеть Большунова таким», — цитирует Клебо VG.
На данный момент этот эпизод разбирает судейская коллегия. Большунов после окончания гонки расплакалсая, не сдержав эмоции.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...