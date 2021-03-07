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Клебо прокомментировал инцидент с Большуновым на финише масс-старта на ЧМ

17:57
Йоханнес Клебо. Фото AFP
Йоханнес Клебо. Фото AFP
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу инцидента, произошедшего на финише масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов сломал палку в ходе борьбы с Клебо, из-за чего норвежец вырвался вперед и пришел первым. Россиянин финишировал третьим.

«Нужно скрестить пальцы, чтобы сохранить титул. Необычно было видеть Большунова таким», — цитирует Клебо VG.

На данный момент этот эпизод разбирает судейская коллегия. Большунов после окончания гонки расплакалсая, не сдержав эмоции.

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