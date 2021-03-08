Иверсен: «Не поддерживаю дисквалификацию Клебо в марафоне на ЧМ»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отметил, что не поддерживает решение жюри о дисквалификации партнера по команде Йоханнеса Клебо.

«Несомненно, это странный способ выиграть чемпионат мира, — цитирует Иверсена VG. — У меня была великолепная гонка. Я выиграл медаль. Это особенный день для меня, и я просто должен радоваться успеху. Мне жаль Клебо. Я ни в коем случае не поддерживаю решение жюри. Намерен обнять Клебо, ведь в моральном плане он — победитель».

Иверсен стал первым в 50-километровом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе после дисквалификации Клебо, который боролся на финишном спурте за первое место с россиянином Александром Большуновым. У последнего в итоге сломалась палка, и он финишировал только третьим.

Хотя Клебо выиграл, а Иверсен был третьим, жюри пересмотрел результаты. Действия Клебо признаны нарушением, и он был дисквалифицирован. Поэтому Иверсен занял итоговое первое место, а Большунов — второе.