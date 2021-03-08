Невеста Большунова рассказала, какой лыжник на самом деле

Российская лыжница Анна Жеребятьева, невеста Александра Большунова, 7 марта в интервью Dagbladet рассказала, какой российский лыжник на самом деле.

«Саша не такой, каким его показывают в СМИ. Он не злой, не закрытый. Люди видят его только в соревнованиях, а в обычной жизни он другой. Александр — очень заботливый и понимающий человек, он всегда помогает другим», — сказала Жеребятьева.

3 марта Большунов заявил, что пригласил Йоханнеса Клебо на свадьбу.

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