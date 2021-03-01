Бывшая лыжница Якобсен считает, что у сборной России проблемы с командным духом

Бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен в интервью Dagbladet 1 марта прокомментировала поведение россиянина Александра Большунова после финиша в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Ретивых после финиша был был один. В то же время рядом праздновали норвежцы и финны. Конечно, так не должно быть. Но надо понимать, что у России весь процесс настроен по-другому, из-за этого могут быть проблемы с командным духом. Разные тренеры, разные группы подготовки — все это сказывается на результате», — заявила Якобсен.

По окончании спринта Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

Астрид Якобсен — олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам.

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