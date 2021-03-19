Российский лыжник выступил против дисквалификации Клебо за столкновение с Большуновым

Российский лыжник, участник Кубка мира и один из лидеров мировой марафонской серии Ski Classics Ермил Вокуев в интервью «СЭ» высказал свое мнение об инциденте между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым.

Инцидент произошел на марафоне в рамках чемпионата мира-2021. Норвежца дисквалифицировали за создание помехи и контакт с россиянином на финише гонки.

— Решение дисквалифицировать Клебо по итогам столкновения с Большуновым — по делу?

— Я думаю, не надо было победителю давать дисквалификацию. Слишком жестко. У него выхода не было, его слишком прижимал Большунов.

— Можно парировать, что в правилах ответственность на обгоняющем. Правила не нужно переписать?

— Ну если всю траекторию закрывают, куда ему уходить-то было? Тут же понятно, что Большунов так намеренно заезжал. И дело здесь не в правилах, ничего не надо менять. Просто это рабочая ситуация, борьба, не всё должны регулировать правила. Не будут спортсмены каждую миллисекунду о них думать, если идет напряженная гонка.

— Вы почувствовали, что после этого инцидента пошла еще более сильная популяризация лыж?

— Популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Но это логично, результат есть.

(Дмитрий Кузнецов)

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