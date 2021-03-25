В FIS рассказали, что Большунов является одним из самых проверяемых на допинг лыжников

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта сообщили, что лидера сборной России Александра Большунова чаще всего тестируют на допинг среди всех лыжников мира.

«О количестве сданных в сезоне Большуновым допинг-проб следует спрашивать у самого спортсмена. У FIS нет никакого «рейтингового списка», сколько раз тот или иной спортсмен проходил тестирование. Но Большунов, безусловно, был одним из наиболее часто тестируемых спортсменов. Этот вывод можно сделать, основываясь просто на количестве подиумов, которые он заработал в течение сезона», — сообщили ТАСС в пресс-службе FIS.

В последний раз антидопинговое агентство тестировало 24-летнего Большунова в 2019 году. На чемпионате мира в Оберстдорфе лыжник завоевал одну золотую, две серебряных и одну бронзовую награды.