ЧМ по лыжным гонкам: женский скиатлон, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 февраля, в немецком Оберстдорфе состоится женский скиатлон на 7,5 км + 7,5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Начало — в 13.45 (мск).

Сборную России на этом старте представят Юлия Ступак (3-я в старт-листе), Наталья Непряева (6), Татьяна Сорина (7) и Яна Кирпиченко (13).

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского скиатлона на ЧМ по лыжным видам спорта