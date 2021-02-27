Норвежский обозреватель назвал Большунова фаворитом в скиатлоне на ЧМ

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер рассказал о качествах российского лыжника Александра Большунова. По мнению журналиста, он является одним из главных фаворитов в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Гонка состоится сегодня, 27 февраля, и начнется в 15.30 по московскому времени.

«У Большунова есть выносливость, благодаря которой он может долго бежать, сохраняя при этом высокую скорость, — написал Сэтер. — Он также вырос с тактической точки зрения, если сравнивать с предыдущим чемпионатом мира. Тогда норвежские лыжники постоянно заставляли его ошибаться.

Многие думаю, что для Большунова, как и для российского спорта, настал очень важный момент. Но сможет ли он выдать свой максимум в нужный момент?

Два года назад в Зеефельде Рете смог опередить Александра. С тех пор русские многому научились, Большунов прибавил в стабильности. Однако и он все еще может ошибаться".

Также Сэтер написал, что финский лыжник Ийво Нисканен и Большунов являются двумя лучшими классическими бегунами. Журналист считает, что задачей норвежцев станет полное внимание на Большунове в первые 15 километров. Коньковая часть трассы при такой высокой температуре, по его словам, станет крайне тяжелой, что делает Большунова фаворитом.

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