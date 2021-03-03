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В FIS прокомментировали снятие сборной Италии с ЧМ по лыжным видам спорта

13:50
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Представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) в интервью «РИА Новости» 3 марта объяснил причину снятия сборной Италии с чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая вчера, во вторник. В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет. Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований», — говорится в сообщении агентства.

В среду 3 марта стало известно, что сборная Италии снялась с турнира из-за вспышки коронавируса в команде.

Сегодня на чемпионате мира пройдет мужская гонка с раздельным стартом. Лыжники пробегут свободным стилем 15 км дистанции. Начало — в 15.15 (мск).

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210303/ski-1599744120.html

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