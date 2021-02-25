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«Брошу лыжи в угол и скажу: «Спасибо, но я хочу жить». Устюгов — о возможном переходе в группу Бородавко

16:20
Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP
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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о возможности перехода в тренировочную группу Юрия Бородавко.

Сейчас спортсмен готовится под руководством Маркуса Крамера и время от времени подвергается критике — мол, европейский тренер идет на поводу у Сергея и российский лыжник не работает так много, как нужно.

— Есть люди, которые обеими руками за то, чтобы я шел в группу Юрия Бородавко, чтобы тренировался в паре с Саней Большуновым, — признался Устюгов.

— А что по этому поводу думает сам Юрий Викторович?

— Да он меня не возьмет! Он же знает меня, Я готовился у него в юниорском возрасте порядка трех месяцев. Мне хватило. Один раз было такое, что я ходил как ковбой с согнутыми ногами три дня. Запомнил это на всю жизнь. Если сейчас мне скажут идти тренироваться к нему я брошу лыжи в угол и скажу: «Спасибо, но я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше».

(Владимир Иванов)

Большое огненное интервью Сергея Устюгова читайте в «СЭ» в ближайшее время

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