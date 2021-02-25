«Норвегия — номер один в лыжном мире, но я надеюсь, наши ребята в следующих гонках их почпокают». Отжиг Устюгова
16:44
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов подвел итоги спринта на ЧМ в Оберстдорфе. Доминирование норвежцев его не удивило. Хотя он верит, что в следующих гонках ситуация изменится.
— Ладно Клебо. Но три норвежца на подиуме — это не перебор?
— Норвегия — номер один в лыжном мире. Так что ничего удивительного здесь нет. Но я надеюсь, наши ребята в следующих гонках их почпокают.
(Владимир Иванов)
В четверг, 25 февраля, Устюгов занял в спринте пятое место, уступив соотечественнику Александру Большунову и трем норвежцам: Йоханнес Клебо выиграл золото, вторым и третьим стали Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.
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