Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов подвел итоги спринта на ЧМ в Оберстдорфе. Доминирование норвежцев его не удивило. Хотя он верит, что в следующих гонках ситуация изменится.

— Ладно Клебо. Но три норвежца на подиуме — это не перебор?

— Норвегия — номер один в лыжном мире. Так что ничего удивительного здесь нет. Но я надеюсь, наши ребята в следующих гонках их почпокают.

(Владимир Иванов)

В четверг, 25 февраля, Устюгов занял в спринте пятое место, уступив соотечественнику Александру Большунову и трем норвежцам: Йоханнес Клебо выиграл золото, вторым и третьим стали Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.