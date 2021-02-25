Губерниев прокомментировал результаты спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступления сборной России по лыжным гонкам в спринте на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.

Сегодня, 25 февраля, в женском спринте ни одна российская лыжница не вышла в полуфинал. В мужской гонке 4-е и 5-е место заняли Александр Большунов и Сергей Устюгов.

«У девушек очень много факторов, которые повлияли на результат, — сказал Губерниев «СЭ». — И неготовность травмированных спортсменок, и неидеальное состояние Юлии Ступак. Что касается Сориной, то ее ошибки показали, что мы проиграли еще и тактически. Девчонки справедливо остались вне полуфинала»

Также Губерниев заявил, что на состояние Большунова повлияла недавняя болезнь.

«У парней немного другая ситуация, — отметил комментатор. — И Ретивых, и Терентьев боролись до конца. Жаль, что Александр Большунов не появился в микст-зоне, поэтому мы не можем спросить о его самочувствии. Будем рассчитывать, что это поможет ему сконцентрироваться дальше. Его, все-таки, подкосила простуда. Я видел, как тренируются здесь норвежцы и могу сказать, что нам придется очень сложно. Мы должны будем прыгнуть выше головы, чтобы занять первое место».

(Владимир Пушкарев)