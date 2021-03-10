Брат Клебо сломал ногу, возмутившись из-за дисквалификации Йоханнеса

Ола Хесфлот Клебо, младший брат олимпийского чемпионат Йоханнеса Клебо, опубликовал в Instagram фото, на котором этот 19-летний юноша стоит на костылях с загипсованной правой ногой.

Ола сломал палец на ноге, эмоционально отреагировав на дисквалификацию Йоханнеса в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. После того, как старший брат был наказан за сломанную палку Александра Большунова, Клебо-младший в гневе ударил ногой по двери. Результатом стал перелом и опухшая конечность. Юноше оказана медицинская помощь, но ближайшие четыре недели он должен провести в гипсе, сообщает VG.

Напомним, что сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса, и до пятницы международная федерация (FIS) может вернуть олимпийскому чемпиону золото в классическом марафоне на ЧМ-2021.