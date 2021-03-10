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FIS — о норвежской вседозволенности в лыжах: «Эти слова слышим каждый день»

11:05
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Глава комитета по лыжным гонкам Международной лыжной федерации (FIS) Вегард Ульванг 10 марта в интервью NRK прокомментировал расхожее мнение, что решения в спорных ситуациях всегда принимаются в пользу норвежской команды.

«Мы эти слова слышим каждый день, говорят о вседозволенности и все такое. Но отмечу, что норвежцы так же само нам рассказывают, что принимаются решения в пользу других стран, в частности, России. От подобной риторики никуда не денешься», — считает Ульванг.

9 марта стало известно, что Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.

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