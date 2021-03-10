Бывший президент СБР Драчев: «Клебо не надо было дисквалифицировать»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью ТАСС 10 марта высказался о конфликте между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мое личное мнение заключается в том, что Клебо не надо было дисквалифицировать. В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клебо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать, выбирать коридор у него возможности не было. В том эпизоде оба сделали друг другу «комплимент», результатом чего и стала сломанная палка», — считает Драчев.

По мнению экс-президента СБР этим протестом Федерация лыжник гонок России ничего не добилась для Большунова.

«Что добились этим протестом? Поменяли бронзу на серебро? При этом сняли с гонки человека, который отбежал 50 км. Что в этом хорошего? На мой взгляд, можно было ограничиться тем, что показать обоим желтые карточки», — заявил Драчев.

7 марта на финишной прямой Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS Клебо дисквалифицировали и лишили победы, Большунов получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.