Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки   //    Чемпионат мира

Бородавко отреагировал на непопадание российских лыжниц в полуфинал спринта ЧМ-2021

16:01
Теги:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

«Надо смотреть, как мы выступали по сезону. Конечно, заняли не свои места. Надежда была на Татьяну Сорину. К сожалению, она выскочила с трассы и потеряла скорость. Дальше не смогла на финише бороться. В принципе, она единственная спортсменка, которая могла сегодня попасть в финал и побороться за медали», — сказал Бородавко «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, ни одна российская лыжница не вышла в полуфинал спринта на ЧМ. Победу в гонке одержала щведская лыжница Йонна Сундлинг.

(Владимир Пушкарев)

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир