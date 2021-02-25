Бородавко отреагировал на непопадание российских лыжниц в полуфинал спринта ЧМ-2021

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женского спринта на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе.

«Надо смотреть, как мы выступали по сезону. Конечно, заняли не свои места. Надежда была на Татьяну Сорину. К сожалению, она выскочила с трассы и потеряла скорость. Дальше не смогла на финише бороться. В принципе, она единственная спортсменка, которая могла сегодня попасть в финал и побороться за медали», — сказал Бородавко «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, ни одна российская лыжница не вышла в полуфинал спринта на ЧМ. Победу в гонке одержала щведская лыжница Йонна Сундлинг.

(Владимир Пушкарев)