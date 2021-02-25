Резцова не считает результаты мужского спринта на ЧМ-2021 провальными

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на результаты классического мужского спринта чемпионата мира-2021, в котором Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли 4-е и 5-е места.

«Думаю, что это нормальный результат. Тем не менее, для меня это своеобразная дисциплина... Все еще впереди, на других гонках будет лучше. Начало без побед пока, но не провальное. Я слышала, что Устюгов не побежит больше, но мне бы хотелось, чтобы он еще пробежал. Дальше будет лучше», — сказала Резцова «СЭ».

Сегодня, 25 февраля, в классическом мужском спринте первые три места заняли норвежцы Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

(Данил Алешин)