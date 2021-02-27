Большунов рассказал о победной тактике на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе рассказал о своей тактике.

— Сегодня начинал с первого круга. Понимал, что только так смогу победить. Соперники все очень сильные, — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ». — Если не пробовать, то на финише чревато будет. Поэтому на протяжении 31 км приходилось работать в темпе. Стал делать спринтерские рывки самого начала, чтобы норвежцев растянуть. Рад, что эта тактика сработала и принесла мне звание чемпиона мира. Перед ЧМ на сборах думал, какую тактику применять. Рад, что она сработала.

- Вы знали, что за вами пять норвежцев?

- Здесь, конечно, оглядываться — лишние силы тратить. Если работать впереди, то без оглядки. Если дергаться, то дергаться конкретно, чтобы никто не смог поддержать ускорение.

На спусковой части все норвежцы снова подъехали. Главное ускорение было на последнем круге — оно сработало. Я реально сказал себе, что никому не должен отдать победу.

— Какие эмоции были на финише?

— Уже все было под контролем. Нужно было аккуратно проехать спуск и докатиться до финиша без суеты, что я и сделал. На финише наворачивались слезы, потому что стал чемпионом.

Цель достигнута, ступень покорена. Надеюсь, дальше поддержать это.

- Сегодня у норвежцев были грустные глаза на церемонии.

- В этом году норвежцы сделали акцент на ЧМ. Думали, что на ЧМ выиграют все. Но не тут-то было. Я подтвердил, что и на этапах на дистанции я показываю высокие результаты, и на ЧМ. Подтвердил, что лидер общего зачета побеждает на ЧМ тоже.

— Насколько форма сейчас хорошая?

— Форма неплохая. Еще неделю назад у меня было состояние — я простудился в горах. Были сопли, слезы. Я не знал, смогу ли я бежать спринт и дистанцию. Думал, что чемпионат мира мог для меня пролететь. Хорошо, что я спустился с гор. Когда спустился, то на следующий день мне стало легче. Даже в спринте я мог конкурировать с норвежцами.

Сегодняшнее состояние говорит о том, что я правильно все сделал.

— Получили поздравления по телефону?

- Еще не брал телефон. В телефон неделю не захожу. Что там происходит, не знаю. Сегодня близким отвечу кто напишет.