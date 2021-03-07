Большунов: «Победить должен был я или Клебо. Точно не Иверсен»

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не рад серебряной медали по итогам мужского марафона на ЧМ-2021 по лыжным гонкам. На церемонии награждения Большунов даже не стал надевать медаль за второе место.

«Победить должен был я или Клебо. Точно не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило. Для меня оно бессмысленно.

Какое должно было быть решение? Я не знаю», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Российская сторона подала апелляция, в результате которой Клебо был дисквалифицирован. Золото досталось Иверсену, серебро — Большунову.