«Клебо отобрал у Александра звание Короля лыж, он не имел права вставать в коридор за ним». Эмоции тренера

Личный тренер Александра Большунова Юрий Бородавко недоволен исходом марафона, даже несмотря на дисквалификацию Йоханнеса Клебо. По словам специалиста, норвежец не по правилам действовал в финишном коридоре и вердикт FIS был единственно возможным.

— 100 процентов — Клебо отобрал у Александра звания Короля лыж и победу на чемпионате мира, — сказал Бородавко. — Он просто не имел права вставать в этот коридор за ним. По правилам соревнований мешать он не должен. Какие могут быть эмоции? У спортсмена отобрали звание чемпиона мира. Не удовлетворить протест было невозможно. Мы так долго к этому шли, все было рядом, но его лишили этого.

(Владимир Иванов)