Иверсен: «Не мог представить, что стану чемпионом в такой ситуации»
18:50
Норвежец Эмиль Иверсен поделился эмоциями после победы в мужском марафоне на ЧМ-2021 по лыжным гонкам.
«После финиша я был вторым. Подумал — здорово. Это особенный, очень эмоциональный день. Не мог представить, что стану чемпионом в такой ситуации. Невероятная история», — сказал Иверсен в эфире «Матч ТВ».
На финишной прямой произошло столкновение россиянина Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.
Российская сторона подала апелляцию, в результате которой Клебо был дисквалифицирован. Золото досталось Иверсену, серебро — Большунову.
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