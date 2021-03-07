Иверсен: «Не мог представить, что стану чемпионом в такой ситуации»

Норвежец Эмиль Иверсен поделился эмоциями после победы в мужском марафоне на ЧМ-2021 по лыжным гонкам.

«После финиша я был вторым. Подумал — здорово. Это особенный, очень эмоциональный день. Не мог представить, что стану чемпионом в такой ситуации. Невероятная история», — сказал Иверсен в эфире «Матч ТВ».

На финишной прямой произошло столкновение россиянина Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Российская сторона подала апелляцию, в результате которой Клебо был дисквалифицирован. Золото досталось Иверсену, серебро — Большунову.