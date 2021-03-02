Большунов объяснил, почему сразу не подошел к Ретивых после финиша в командном спринте на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов в интервью NRK 1 марта объяснил, почему сразу не подошел к партнеру по сборной России Глебу Ретивых после финиша в командном спринте.

«Почему сразу не встретил Глеба? Я во время финиша находился в зоне передачи эстафеты и, конечно, был очень расстроен результатом. А уже потом просто выдохнул и подошел к Ретивых, это случилось немного позже», — отметил Большунов.

По окончании спринта 28 февраля Александр Большунов не подошел к партнеру Глебу Ретивых и не поблагодарил его за гонку. Большунов передал эстафету Ретивых с преимуществом в четыре секунды перед последним этапом, но в итоге Россия финишировала лишь на третье месте, пропустив вперед Норвегию и Финляндию.

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