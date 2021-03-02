Губерниев отреагировал на травму Спицова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 1 марта в своем Telegram-канале отреагировал на травму российского лыжника Дениса Спицова на тренировке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Денис Спицов сломал руку! Ужас, здоровья лыжнику. Я очень расстроен», — написал Губерниев.

1 марта стало известно, что 24-летний спортсмен сломал левую руку на тренировке, из-за чего больше не выступит на чемпионате мира. В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения. На восстановление у спортсмена уйдет до шести недель.

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