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Губерниев отреагировал на травму Спицова

09:22
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 1 марта в своем Telegram-канале отреагировал на травму российского лыжника Дениса Спицова на тренировке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Денис Спицов сломал руку! Ужас, здоровья лыжнику. Я очень расстроен», — написал Губерниев.

1 марта стало известно, что 24-летний спортсмен сломал левую руку на тренировке, из-за чего больше не выступит на чемпионате мира. В ближайшее время Денис Спицов вернется в Россию для прохождения лечения. На восстановление у спортсмена уйдет до шести недель.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1818

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