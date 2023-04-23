Прыжки с трамплина
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Прыжки с трамплина

Сегодня, 23:00

Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина

Владимир Мочалкин
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Ян Боклев
Ян Боклев.
Фото Global Look Press
Ян Боклев — первый прыгун, кто успешно применил «V-стиль».

В конце 80-х прошедшего столетия имя прыгуна с трамплина Яна Боклева было известно лишь людям, которые хорошо разбираются в этом виде спорта. Швед никогда не был звездой или даже крепким «середняком» — до определенного момента его наивысшим достижением считалось место в третьей десятке Кубка мира.

Всю его карьеру изменил случай — на одной из тренировок шведский спортсмен, пытаясь предотвратить свое падение, применил «V-стиль» — технику прыжка, которой сейчас пользуются абсолютно все прыгуны мира. Боклев стал человеком, который ценой собственной карьеры (швед недополучил множество наград из-за «неправильного» исполнения прыжка) смог изменить и усовершенствовать прыжки с трамплина. Читайте его историю.

Счастливая случайность

На профессиональном уровне Боклев дебютировал в 1985 году, отобравшись для участия в чемпионате мира по прыжкам с трамплина, который проходил в австрийском Зеефельде. Первый мундиаль оказался для шведа неудачным — лишь 39-е место на большом трамплине и 48-е на среднем. Швед не хватал звезд с неба, занимал места вне топ-20 и понимал, что не является звездой и вряд ли станет знаменитым. В тот момент Ян даже и не представлял, насколько он ошибается.

Кто бы мог подумать, что развитие целого вида спорта определит случайность? В 1985 году, во время обычной тренировки, Боклев совершил неудачный прыжок, в котором, предотвращая собственное падение, раздвинул носки лыж в разные стороны. Из-за этого решения он не только не упал, так еще и установил свой личный рекорд по дальности прыжка. Именно тогда он заметил, что изменение положения корпуса и лыж в полете во время прыжка могут значительно увеличить дальность.

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Понимая, какое новаторское решение пришло ему в голову, Боклев принялся заниматься популяризацией «V-стиля» в прыжках с трамплина. Уже после завершения спортивной карьеры швед рассказал еще об одной причине смены стиля: «Поменять технику пришлось практически случайно. У меня были довольно слабые паховые мышцы, и они обуславливали такую манеру прыжка с разведенными концами лыж. Я и представить не мог, что это решение станет судьбоносным и навсегда изменит прыжки с трамплина».

Ян Боклев
Ян Боклев.
Фото Global Look Press

Долгожданный триумф

Важно отметить, что в спортивном мире идею Боклева сначала приняли в штыки. Шведа постоянно штрафовали судьи и даже грозили ему лишением профессионального статуса, так как считали разведение лыж грубейшей технической ошибкой. Не помогали даже поразительные результаты. Так, на своей дебютной Олимпиаде-88 Боклев впервые представил мировой публике «V-стиль». Стоит ли говорить, что никакой сенсации он не произвел? Зрители и судьи еще не были к этому готовы. В Калгари шведский прыгун стал 18-м и 28-м, а в командной дисциплине взобрался на седьмое место. Самое забавное, что на тех Играх Боклев показал самый дальний прыжок всех соревнований. Низкие оценки он получал именно за «неправильную» технику своего прыжка.

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Благодаря Олимпиаде судьи стали более благосклонно относиться к шведскому новатору и все чаще отмечать его невероятную статистику. После Игр в Калгари Боклев впервые добрался до медалей Кубка мира, дважды заняв второе место. Самым успешным периодом в карьере прыгуна считается сезон-1988/89. Пять побед и три третьих места позволили ему стать победителем Кубка мира, завоевав «Большой хрустальный глобус».

Бьерн Виркола и Ян Боклев
Бьерн Виркола и Ян Боклев.
Фото Global Look Press

Покорение мира прыжков

К большому сожалению, триумфальная серия Боклева, изобиловавшая наградами и рекордами, не продлилась и года. Сразу Ян провалил чемпионат мира-1989, заняв только 10-е место. Известно, что во время этих соревнований у Боклева случился нервный срыв.

Несмотря на существенное ухудшение результатов, детище шведа «V-стиль», который также называют «стилем Боклева», только начинал завоевывать мир. В сезоне-1990/1991 практически все ведущие прыгуны планеты переняли новую технику. Это также одна из причин резкого падения результатов у шведа — он потерял стиль, который давал ему преимущество. В январе 1993 года, после череды неудач на различных соревнованиях Боклев завершил спортивную карьеру. Важно отметить, что незадолго до этого, в 1992 году Федерация лыжного спорта признала «V-стиль» и перестала штрафовать атлетов за такую технику исполнения. Более того, ученые доказали, что данная техника увеличивает дальность прыжка на 10%.

В настоящий момент «V-стиль» в прыжках с трамплина — это стандарт, которому учат спортсменов с самого раннего возраста. Теперь так прыгают все, и современным любителям спорта кажется, что так было и прежде. Справедливости ради следует признать, что Ян не был изобретателем данного стиля, до него таким способом прыгали поляк Мирослав Граф и чех Иржи Малец, но именно швед своими успехами заставил говорить весь мире о новой технике прыжка — «стиле Боклева».

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