Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина

Ян Боклев — первый прыгун, кто успешно применил «V-стиль».

В конце 80-х прошедшего столетия имя прыгуна с трамплина Яна Боклева было известно лишь людям, которые хорошо разбираются в этом виде спорта. Швед никогда не был звездой или даже крепким «середняком» — до определенного момента его наивысшим достижением считалось место в третьей десятке Кубка мира.

Всю его карьеру изменил случай — на одной из тренировок шведский спортсмен, пытаясь предотвратить свое падение, применил «V-стиль» — технику прыжка, которой сейчас пользуются абсолютно все прыгуны мира. Боклев стал человеком, который ценой собственной карьеры (швед недополучил множество наград из-за «неправильного» исполнения прыжка) смог изменить и усовершенствовать прыжки с трамплина. Читайте его историю.

Счастливая случайность

На профессиональном уровне Боклев дебютировал в 1985 году, отобравшись для участия в чемпионате мира по прыжкам с трамплина, который проходил в австрийском Зеефельде. Первый мундиаль оказался для шведа неудачным — лишь 39-е место на большом трамплине и 48-е на среднем. Швед не хватал звезд с неба, занимал места вне топ-20 и понимал, что не является звездой и вряд ли станет знаменитым. В тот момент Ян даже и не представлял, насколько он ошибается.

Кто бы мог подумать, что развитие целого вида спорта определит случайность? В 1985 году, во время обычной тренировки, Боклев совершил неудачный прыжок, в котором, предотвращая собственное падение, раздвинул носки лыж в разные стороны. Из-за этого решения он не только не упал, так еще и установил свой личный рекорд по дальности прыжка. Именно тогда он заметил, что изменение положения корпуса и лыж в полете во время прыжка могут значительно увеличить дальность.

Понимая, какое новаторское решение пришло ему в голову, Боклев принялся заниматься популяризацией «V-стиля» в прыжках с трамплина. Уже после завершения спортивной карьеры швед рассказал еще об одной причине смены стиля: «Поменять технику пришлось практически случайно. У меня были довольно слабые паховые мышцы, и они обуславливали такую манеру прыжка с разведенными концами лыж. Я и представить не мог, что это решение станет судьбоносным и навсегда изменит прыжки с трамплина».

Ян Боклев. Фото Global Look Press

Долгожданный триумф

Важно отметить, что в спортивном мире идею Боклева сначала приняли в штыки. Шведа постоянно штрафовали судьи и даже грозили ему лишением профессионального статуса, так как считали разведение лыж грубейшей технической ошибкой. Не помогали даже поразительные результаты. Так, на своей дебютной Олимпиаде-88 Боклев впервые представил мировой публике «V-стиль». Стоит ли говорить, что никакой сенсации он не произвел? Зрители и судьи еще не были к этому готовы. В Калгари шведский прыгун стал 18-м и 28-м, а в командной дисциплине взобрался на седьмое место. Самое забавное, что на тех Играх Боклев показал самый дальний прыжок всех соревнований. Низкие оценки он получал именно за «неправильную» технику своего прыжка.

Благодаря Олимпиаде судьи стали более благосклонно относиться к шведскому новатору и все чаще отмечать его невероятную статистику. После Игр в Калгари Боклев впервые добрался до медалей Кубка мира, дважды заняв второе место. Самым успешным периодом в карьере прыгуна считается сезон-1988/89. Пять побед и три третьих места позволили ему стать победителем Кубка мира, завоевав «Большой хрустальный глобус».

Бьерн Виркола и Ян Боклев. Фото Global Look Press

Покорение мира прыжков

К большому сожалению, триумфальная серия Боклева, изобиловавшая наградами и рекордами, не продлилась и года. Сразу Ян провалил чемпионат мира-1989, заняв только 10-е место. Известно, что во время этих соревнований у Боклева случился нервный срыв.

Несмотря на существенное ухудшение результатов, детище шведа «V-стиль», который также называют «стилем Боклева», только начинал завоевывать мир. В сезоне-1990/1991 практически все ведущие прыгуны планеты переняли новую технику. Это также одна из причин резкого падения результатов у шведа — он потерял стиль, который давал ему преимущество. В январе 1993 года, после череды неудач на различных соревнованиях Боклев завершил спортивную карьеру. Важно отметить, что незадолго до этого, в 1992 году Федерация лыжного спорта признала «V-стиль» и перестала штрафовать атлетов за такую технику исполнения. Более того, ученые доказали, что данная техника увеличивает дальность прыжка на 10%.

В настоящий момент «V-стиль» в прыжках с трамплина — это стандарт, которому учат спортсменов с самого раннего возраста. Теперь так прыгают все, и современным любителям спорта кажется, что так было и прежде. Справедливости ради следует признать, что Ян не был изобретателем данного стиля, до него таким способом прыгали поляк Мирослав Граф и чех Иржи Малец, но именно швед своими успехами заставил говорить весь мире о новой технике прыжка — «стиле Боклева».