Танде пришел в себя после вывода из искусственной комы

Семья норвежского прыгуна с трамплина Даниэля-Андре Танде сделала заявление по поводу вывода спортсмена из искусственной комы.

«Вчера мы приехали в Словению. Затем начался процесс пробуждения. Было приятно приехать пораньше в больницу и убедиться, что Даниэль проснулся и пришел в себя.

Это были мучительные и долгие дни ожидания. Приятно знать, что о Даниэле хорошо позаботились. Врачи и сотрудники больницы обеспечили ему лучшее лечение. С ним обращаются как с королем!» - говорится в обращении семьи спортсмена в Instagram.

Норвежец был госпитализирован с переломом ключицы и проколом легкого после падения по время тренировочного прыжка на этапе Кубка мира в словенской Планице. Танде погрузили в искусственную кому для уменьшения стресса для мозга.