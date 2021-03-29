Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Танде вышел из искусственной комы

Госпитализированный после падения на тренировке в словенской Планице норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде вышел из искусственной комы, сообщает пресс-служба Норвежской федерации по прыжкам с трамплина.

Олимпийский чемпион получил во время падения перелом ключицы, сильный удар и врачи сделали ему прокол в легких.

Норвежца 25 марта перевели в госпиталь и там сразу после инцидента погрузили в искусственную кому для уменьшения стресса мозговой деятельности. По словам врача сборной Норвегии Гури-Ранума Экоса, спортсмен хорошо реагирует на процесс пробуждения и команда медиков в Словении обнадежила родных и близких прыгуна.