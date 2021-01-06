Стох выиграл «Турне четырех трамплинов»

Поляк Камил Стох одержал победу на заключительном этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене. В результате он стал победителем обещго зачета. Для Стоха это третья победа в турнире, ранее он выигрывал его в 2017 и 2018 году.

Вторым в общем зачете стал соотечественник Стоха Давид Кубацки, третьим — Халвор Гранеруд из Норвегии.

Лучшим из россиян стал Михаил Назаров, занявший 27-е место. Евгений Климов стал 38-м, Илья Манков — 67-м.