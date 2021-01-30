Лидер сборной России по прыжкам на лыжах временно отстранен от участия в Кубке мира

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов временно отстранен от участия в Кубке мира за неспортивное поведение, информирует ТАСС.

Спортсмен подвергся санкциям за самовольный пропуск тренировочного сбора национальной команды в Чайковском (Пермский край), который предшествовал международному старту.

Сейчас Климов выступает на этапе Кубка России. На следующей неделе он выступит на этапах Континентального кубка. Если ему удастся занять место с первого по шестое, то его будут рассматривать в качестве кандидата на чемпионат мира, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии.

В ноябре 2018 года Климов стал первым российским летающим лыжником, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира.