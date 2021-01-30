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Лидер сборной России по прыжкам на лыжах временно отстранен от участия в Кубке мира

18:38
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Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов временно отстранен от участия в Кубке мира за неспортивное поведение, информирует ТАСС.

Спортсмен подвергся санкциям за самовольный пропуск тренировочного сбора национальной команды в Чайковском (Пермский край), который предшествовал международному старту.

Сейчас Климов выступает на этапе Кубка России. На следующей неделе он выступит на этапах Континентального кубка. Если ему удастся занять место с первого по шестое, то его будут рассматривать в качестве кандидата на чемпионат мира, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии.

В ноябре 2018 года Климов стал первым российским летающим лыжником, которому удалось одержать победу на этапе Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10586397

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