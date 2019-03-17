Словения выиграла командный турнир на Кубке мира, Россия - седьмая

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Викерсунне (Норвегия) состоялись командные соревнования.

Победу одержала сборная Словении. В тройку лучших также попали команды Германии и Австрии.

Сборная России заняла седьмое место. За российскую команду выступали Максим Сергеев, Михаил Назаров, Евгений Климов и Дмитрий Васильев.

Викерсунн (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

NH

1. Словения (Анже Семенич, Петер Превц, Домен Превц, Тими Зайц) - 1632,9

2. Германия (Константин Шмид, Рихард Фрайтаг, Карл Гайгер, Маркус Айзенбихлер) - 1606,3

3. Австрия (Михаэль Хайбек, Филипп Ашенвальд, Даниэль Хубер, Штефан Крафт) - 1562,8

7. Россия (Максим Сергеев, Михаил Назаров, Евгений Климов, Дмитрий Васильев) - 1341,2