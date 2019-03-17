Словения выиграла командный турнир на Кубке мира, Россия - седьмая

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Викерсунне (Норвегия) состоялись командные соревнования.
Победу одержала сборная Словении. В тройку лучших также попали команды Германии и Австрии.
Сборная России заняла седьмое место. За российскую команду выступали Максим Сергеев, Михаил Назаров, Евгений Климов и Дмитрий Васильев.
Викерсунн (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Командные соревнования
NH
1. Словения (Анже Семенич, Петер Превц, Домен Превц, Тими Зайц) - 1632,9
2. Германия (Константин Шмид, Рихард Фрайтаг, Карл Гайгер, Маркус Айзенбихлер) - 1606,3
3. Австрия (Михаэль Хайбек, Филипп Ашенвальд, Даниэль Хубер, Штефан Крафт) - 1562,8
7. Россия (Максим Сергеев, Михаил Назаров, Евгений Климов, Дмитрий Васильев) - 1341,2
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