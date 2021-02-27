Поляк Жила выиграл ЧМ в прыжках с трамплина

Поляк Петр Жила победил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в прыжках с трамплина.

В тройку вошли Карл Гайгер из Германии и Анже Ланишек из Словении.

Лучший из россиян Евгений Климов занял 18-е место.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

К-95

1. Петр Жила (Польша) — 268,8 (105,0 + 102,5)

2. Карл Гайгер (Германия) — 265,2 (103,5 + 102,0)

3. Анже Ланишек (Словения) — 261,5 (102,5 + 101,0)...

18. Евгений Климов (Россия) — 239,6 (103,0 + 95,0)...

25. Данил Садреев (Россия) — 227,8 (99,5 + 94,5)...

37. Михаил Назаров (Россия) — 107,6 (92,0)

38. Денис Корнилов (Россия) — 106,5 (93,0)