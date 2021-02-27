Поляк Жила выиграл ЧМ в прыжках с трамплина
20:54
Поляк Петр Жила победил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в прыжках с трамплина.
В тройку вошли Карл Гайгер из Германии и Анже Ланишек из Словении.
Лучший из россиян Евгений Климов занял 18-е место.
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
К-95
1. Петр Жила (Польша) — 268,8 (105,0 + 102,5)
2. Карл Гайгер (Германия) — 265,2 (103,5 + 102,0)
3. Анже Ланишек (Словения) — 261,5 (102,5 + 101,0)...
18. Евгений Климов (Россия) — 239,6 (103,0 + 95,0)...
25. Данил Садреев (Россия) — 227,8 (99,5 + 94,5)...
37. Михаил Назаров (Россия) — 107,6 (92,0)
38. Денис Корнилов (Россия) — 106,5 (93,0)
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