20:50 10 декабря | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Луннбю выиграла этап в Нижнем Тагиле, Аввакумова - девятая

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Норвежка Мрен Луннбю победила на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. Второе место заняла австрийка Даниэла Ирашко, третье - Сара Таканаси.

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, показавшая девятый результат. Анастасия Баранникова набрала 19-ю сумму, Софья Тихонова - 25-ю, Мария Яковлева - 39-ю.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

1. Луннбю (Норвегия) - 229,6 (91,5 + 95,5)

2. Ирашко (Австрия) - 224,1 (96,0 + 92,0)

3. Таканаси (Япония) - 218,3 (102,0 + 86,0)

4. Ито (Япония) - 214.2 (87,5 + 88,0)

5. Зайфридсбергер (Австрия) - 208,4 (87,5 + 83,5)

6. Э. Клинец (Словения) - 205,7 (93,0 + 87,0)...

9. АВВАКУМОВА (Россия) - 200,5 (89,0 + 88,5)...

19. БАРАННИКОВА (Россия) - 184,1 (92,5 + 75,5)...

25. ТИХОНОВА (Россия) - 177,8 (80,5 + 85,5)...

39. ЯКОВЛЕВА (Россия) - 78,1 (78,0)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/

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