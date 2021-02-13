Кобаяси выиграл этап Кубка мира в Закопане
20:44
Японец Рею Кобаяси выиграл этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Закопане.
Вторым стал поляк Анджей Стенкала, третьим — норвежец Мариус Линдвик.
Лучшим из россиян стал Михаил Назаров, занявший 22-е место.
Закопане (Польша)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
HS-140
1. Рею Кобаяси (Япония) — 268,9 (136,5 + 134,5)
2. Анжей Стекала (Польша) — 268,6 (137,0 + 133,5)
3. Мариус Линдвик (Норвегия) — 267,8 (133,0 + 141,5)...
22. Михаил Назаров (Россия) — 243,5 (131,0 + 131,5)...
27. Евгений Климов (Россия) — 232,5 (131,0 + 125,0)...
33. Денис Корнилов (Россия) — 110,4 (125,0)
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