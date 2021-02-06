Гранеруд выиграл этап в Клигентале, Назаров 17-й

Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд выиграл этап Кубка мира в немецком Клигентале. В тройку вошли поляк Камил Стох и словенец Бор Павлович. Россияне Михаил Назаров и Денис Корнилов заняли 17-е и 46-е место.

Клигенталь (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 284,2 (140,5 + 141,5)

2. Камил Стох (Польша) — 271,6 (138,5 + 134,0)

3. Бор Павлович (Словения) — 270,8 (137,5 + 142,5)

4. Петр Жила (Польша) — 262,9 (137,5 + 131,0)

5. Анже Ланишек (Словения) — 261,0 (139,5 +131,0)

6. Давид Кубацки (Польша) — 259,7 (138,5 + 131,5)...

17. Михаил Назаров (Россия) — 231,3 (130,0 + 126,0)...

46. Денис Корнилов (Россия) — 89,5 (116,0)