Гранеруд выиграл этап в Клигентале, Назаров 17-й
18:34
Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд выиграл этап Кубка мира в немецком Клигентале. В тройку вошли поляк Камил Стох и словенец Бор Павлович. Россияне Михаил Назаров и Денис Корнилов заняли 17-е и 46-е место.
Клигенталь (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 284,2 (140,5 + 141,5)
2. Камил Стох (Польша) — 271,6 (138,5 + 134,0)
3. Бор Павлович (Словения) — 270,8 (137,5 + 142,5)
4. Петр Жила (Польша) — 262,9 (137,5 + 131,0)
5. Анже Ланишек (Словения) — 261,0 (139,5 +131,0)
6. Давид Кубацки (Польша) — 259,7 (138,5 + 131,5)...
17. Михаил Назаров (Россия) — 231,3 (130,0 + 126,0)...
46. Денис Корнилов (Россия) — 89,5 (116,0)
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