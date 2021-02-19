Японка Сара Таканаси победила в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в Рышнове. Второй стала норвежка Силье Опсет, замкнула тройку словенка Ника Крижнар.

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая десятое место.

Рышнов (Румыния)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Сара Таканаси (Япония) — 239,2 (92,0 + 99,0)

2. Силье Опсет (Норвегия) — 232,9 (90,5 + 97,0)

3. Ника Крижнар (Словения) — 228,6 (88,0 + 92,5)

4. Эма Клинец (Словения) — 224,3 (90,5 + 90,0)

5. Марен Луннбю (Норвегия) — 221,3 (86,5 + 92,5)

6. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 220,8 (86,5 + 92,0)...

10. Ирина Аввакумова (Россия) — 203,5 (84,0 + 88,0)...

26. Ирма Махиня (Россия) — 183,7 (83,0 + 82,0)...

29. Софья Тихонова (Россия) — 173,9 (81,5 + 83,0)

29. Кристина Прокопьева (Россия) — 173,9 (87,0 + 77,5)

34. Анна Шпынева (Россия) — 86,5 (82,0)