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Кобаяси победил на Кубке мира в Руке, Климов — 28-й

23:38
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Японец Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Руке (Финляндия).

Вторым стал словенец Анже Ланишек. На третьей позиции немец Маркус Айзенбихлер. Лучший среди россиян Евгений Климов занял 28-е место.

Роман Трофимов занял 35-е место. Михаил Назаров на 46-й позиции.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Рею Кобаяси (Япония) — 324.5 (138.5 + 143.0)

2. Анже Ланишек (Словения) — 318.9 (141.0 + 140.0)

3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 304.4 (136.5 + 132.0)

4. Штефан Крафт (Австрия) — 289.8 (136.0 + 128.0)

5. Карл Гайгер (Германия) — 289.6 (132.5 + 129.0)

6. Киллиан Пайер (Швейцария) — 282.9 (128.0 + 141.5)

19. Данил Садреев (Россия) — 253.8 (129.5 + 120.5)

28. Евгений Климов (Россия) — 206.5 (131.0 + 96.0)

35. Роман Трофимов (Россия) — 119.0 (123.0)

46. Михаил Назаров (Россия) — 87.9 (106.5)

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