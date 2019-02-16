Гайгер победил на этапе Кубка мира в Германии, Климов - 7-й

Немец Карл Гайгер стал первым на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Германии. 26-летний спортсмен показал результат 311,1 балла по сумме двух попыток.

Второе место занял поляк Камил Стох (307,1), третье - японец Рею Кобаяси (304,7). Россиянин Евгений Климов стал седьмым (289,2).

Прыжки с трамплина

Виллинген (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Карл Гайгер (Германия) - 311,1 (142,0 + 150,5)

2. Камил Стох (Польша) - 307,1 (144,5 + 144,5)

3. Рею Кобаяси (Япония) - 304,7 (144,5 + 143,0)

4. Петр Жила (Польша) - 297,9 (142,0 + 141,5)

5. Давид Кубацки (Польша) - 297,0 (144,0 + 141,5)

6. Рихард Фрайтаг (Германия) - 291,4 (144,0 + 140,0)

7. Евгений Климов (Россия) - 289,2 (138,5 + 148,3)

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