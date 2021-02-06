Россиянка Ирина Аввакумова заняла седьмое место на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе. Победу одержала Сара Таканаси из Японии.

Хинценбах (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

LH

1. Сара Таканаси (Япония) — 238,4 (90,0 + 90,0)

2. Ника Крижнар (Словения) — 238,0 (90,0 + 90,5)

3. Силье Опсет (Норвегия) — 232,4 (88,0 + 90,0)

4. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 225,5 (85,5 + 87,0)

5. Марен Луннбю (Норвегия) — 224,7 (82,5 + 91,0)

6. Нозоми Маруяма (Япония) — 219,1 (86,5 + 85,0)

7. Ирина Аввакумова (Россия) — 218,8 (86,0 + 83,0)...

15. Софья Тихонова (Россия) — 207,2 (88,5 + 83,5)...

36. Кристина Прокопьева (Россия) — 76,2 (73,5)