Аввакумова — седьмая на этапе Кубка мира в Хинценбахе
17:11
Россиянка Ирина Аввакумова заняла седьмое место на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе. Победу одержала Сара Таканаси из Японии.
Хинценбах (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
LH
1. Сара Таканаси (Япония) — 238,4 (90,0 + 90,0)
2. Ника Крижнар (Словения) — 238,0 (90,0 + 90,5)
3. Силье Опсет (Норвегия) — 232,4 (88,0 + 90,0)
4. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 225,5 (85,5 + 87,0)
5. Марен Луннбю (Норвегия) — 224,7 (82,5 + 91,0)
6. Нозоми Маруяма (Япония) — 219,1 (86,5 + 85,0)
7. Ирина Аввакумова (Россия) — 218,8 (86,0 + 83,0)...
15. Софья Тихонова (Россия) — 207,2 (88,5 + 83,5)...
36. Кристина Прокопьева (Россия) — 76,2 (73,5)
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