Потылицына отмечает годовщину свадьбы. На Олимпиаду допустили только ее мужа

Российская скелетонистка Ольга Потылицына и фристайлист сборной России Семен Денщиков отмечают первую годовщину свадьбы. Пара сочеталась браком год назад в Южно-Сахалинске, где Денщиков проводил сбор в преддверии Олимпиады в Пхенчхане.

Напомним, что уже 15 февраля Денщиков отправился на Игры-2018: состязания у мужчин по ски-кроссу стартовали 21 февраля. Сама Потылицына не была допущена до Олимпиады-2018.

- Вот и год пролетел, ситцевая годовщина. Этот день я вспоминаю, как вчера, спасибо всем кто был причастен. Любите, цените и уважайте друг друга, остальное все переживете, забудете. Главное, чтобы рядом был надежный человек, с которым вы идете к одной цели , несмотря на все преграды, - написала Потылицына в своем Инстаграме.