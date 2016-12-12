Павел Колобков: "Бойкот – это не спортивный метод. Такого в спорте быть не должно"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что бойкот чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи спортсменами из Латвии может вызывать только негативное мнение. По его словам, организаторы и международная федерация сообщали, что на турнире все будет в соответствии с мировыми стандартами.

– Мнения, кроме отрицательного, по этому поводу быть не может, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – Я считаю, что вопросы спорта и проведения соревнований должны быть вне всяких подобных вещей. Мне непонятны такие заявления. Тем более были заявления и организаторов, и международной федерации о том, что на чемпионате мира все будет осуществлено в соответствии с международными стандартами, в том числе проведение допинг-контроля.

Мы к этому готовимся, приглашаем всех в гости и ждем представителей всех стран. Уверен, что все останутся довольны качеством организации этих соревнований. Мне сложно говорить за латышей, но мне кажется, что метод бойкота – это не спортивный метод. Такого быть в спорте не должно. Это спорт уже проходил в 80-е годы, таких отрицательных примеров было достаточно. Думаю, что таким образом спортсмены наказывают сами себя.

Напомним, что сборная Латвии по скелетону после презентации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена объявила о решении бойкотировать чемпионат мира-2017 в Сочи.