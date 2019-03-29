Никитина стала победителем чемпионата России по скелетону

Скелетонистка Елена Никитина выиграла чемпионат России в Сочи.

Она показала результат 1 минута 59,79 секунды. Второе место заняла Юлия Канакина (отставание 0,20 секунды), тройку замкнула Алина Тарарыченкова (0,22).

Никитина в феврале стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09.

Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.