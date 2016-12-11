Латвия бойкотирует чемпионат мира-2017 в Сочи из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте

Сборная Латвии приняла решение не участвовать в чемпионате мира-2017 года из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Турнир впервые состоится на территории России. Приводим заявление федерации полностью:
"Прошло достаточное количество времени с первых публикаций WADA и Международного олимпийского комитета относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта.
Теперь, после последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация скелетона все еще собирается "читать и изучать доклад Макларена", мы будем делать то, что можем.
Мы с удовольствием приняли бы участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не собираемся выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", - говорится в заявлении латвийской стороны.
джей
"Прогнулись" негодяи под американцев. Готовы поверить любому вранью, лишь бы оно было направлено против России.
20:03 11 декабря
usuns
следующее заявление будет- россия своим чм в сочи хочет разрушить европейскую демократию и поработить гордые независимые народы)
19:30 11 декабря
usuns
ничё страшного! погоняем с гансами да с корейцами) этот дукурс в уистлере ваще даже в призы не попал) а в сочи - точно без вариантов) должно же у нас быть свое хоть одно место где мы всех будем делать! вон у немцев сколько трасс - им там просто нет конкурентов! а дукурсы пусть проведут с англами свой чемпионат на допотопной трассе в сигулде)
19:28 11 декабря
usuns
а вообще-то разве никаких санкций для федераций по поводу разных там бойкотов не предусмотрено? по-моему просто - бойкотируешь чм - ои мимо)
19:22 11 декабря
shu111
Дукурсы-латысы.
19:10 11 декабря
акробат
да класть мы хотели на вас с вашей позицией
19:04 11 декабря
vit 72
Молодцы. Я думаю к этому решению присоединятся многие.
18:40 11 декабря
RW.irk
Ахахахаха! Ну тут-то ожидаемо)) Жаль не добавили, что вот-вот российские танки войдут на их территорию)))
18:05 11 декабря
neva79
клоуны !!! лижите дальше всем и все!!! задроты
17:18 11 декабря
Shora
Поржал...
17:12 11 декабря
Vlаdimir
Команда поступила и холопы бросились ИСПОЛНЯТЬ!
16:50 11 декабря