16:23 11 декабря | СКЕЛЕТОН

Латвия бойкотирует чемпионат мира-2017 в Сочи из-за доклада Макларена о допинге в российском спорте

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Сборная Латвии приняла решение не участвовать в чемпионате мира-2017 года из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Турнир впервые состоится на территории России. Приводим заявление федерации полностью:

"Прошло достаточное количество времени с первых публикаций WADA и Международного олимпийского комитета относительно грязных спортсменов в нашем виде спорта.

Теперь, после последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация скелетона все еще собирается "читать и изучать доклад Макларена", мы будем делать то, что можем.

Мы с удовольствием приняли бы участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не собираемся выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", - говорится в заявлении латвийской стороны.

Дополнительная информация

http://skeleton.lv/lv/news/131-sochi-no

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КОММЕНТАРИИ (11)
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джей

"Прогнулись" негодяи под американцев. Готовы поверить любому вранью, лишь бы оно было направлено против России.

20:03 11 декабря

usuns

следующее заявление будет- россия своим чм в сочи хочет разрушить европейскую демократию и поработить гордые независимые народы)

19:30 11 декабря

usuns

ничё страшного! погоняем с гансами да с корейцами) этот дукурс в уистлере ваще даже в призы не попал) а в сочи - точно без вариантов) должно же у нас быть свое хоть одно место где мы всех будем делать! вон у немцев сколько трасс - им там просто нет конкурентов! а дукурсы пусть проведут с англами свой чемпионат на допотопной трассе в сигулде)

19:28 11 декабря

usuns

а вообще-то разве никаких санкций для федераций по поводу разных там бойкотов не предусмотрено? по-моему просто - бойкотируешь чм - ои мимо)

19:22 11 декабря

shu111

Дукурсы-латысы.

19:10 11 декабря

акробат

да класть мы хотели на вас с вашей позицией

19:04 11 декабря

vit 72

Молодцы. Я думаю к этому решению присоединятся многие.

18:40 11 декабря

RW.irk

Ахахахаха! Ну тут-то ожидаемо)) Жаль не добавили, что вот-вот российские танки войдут на их территорию)))

18:05 11 декабря

neva79

клоуны !!! лижите дальше всем и все!!! задроты

17:18 11 декабря

Shora

Поржал...

17:12 11 декабря

Vlаdimir

Команда поступила и холопы бросились ИСПОЛНЯТЬ!

16:50 11 декабря

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