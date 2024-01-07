Союз конькобежцев России поможет семье Середы с организацией похорон

Президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков заявил «СЭ», что Союз конькобежцев России оказывает помощь и поддержку семье шорт-трекистки Анастасии Середы.

«Мы помогли родителям, чем могли — весь Санкт-Петербург конькобежный. Союз конькобежцев России оказал помощь, разумеется. Николаю Гуляеву было сообщено одному из первых, он тут же помог. Случившееся с Анастасией — шок, не сплю уже вторые сутки. Всей нашей командой мы помогли родителям, чем смогли. Сделали все, чтобы помочь родителям проводить Анастасию в последний путь», — сказал Третьяков «СЭ».

В 2022 году Середа стала победительницей Кубка России в эстафете. В октябре 2023-го в составе команды Санкт-Петербурга Анастасия завоевала серебро в эстафете на 3 тысячи метров в Кубке страны.