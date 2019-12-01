Ситников показал второй результат в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Японии

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии прошли забеги на 500 метров. У мужчин россиянин Павел Ситников показал второй результат, уступив только Лю Шаоану, который представляет Венгрию.

У женщин победу одержала Ким Бутен из Канады.

Шорт-трек

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 41,363

2. Павел Ситников (Россия) — 41,766

3. Пак Ин Ук (Корея) — 42,593

4. Ицхак де Лат (Голландия) — дисквалифицирован

Женщины

500 м

1. Ким Бутен (Канада) — 43,374

2. Арианна Фонтана (Италия) — 43,526

3. Ким Чи Йо (Корея) — 43,604

4. Наталья Малишевска (Польша) — 43,798