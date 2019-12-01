Ситников показал второй результат в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Японии
10:55
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии прошли забеги на 500 метров. У мужчин россиянин Павел Ситников показал второй результат, уступив только Лю Шаоану, который представляет Венгрию.
У женщин победу одержала Ким Бутен из Канады.
Шорт-трек
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 41,363
2. Павел Ситников (Россия) — 41,766
3. Пак Ин Ук (Корея) — 42,593
4. Ицхак де Лат (Голландия) — дисквалифицирован
Женщины
500 м
1. Ким Бутен (Канада) — 43,374
2. Арианна Фонтана (Италия) — 43,526
3. Ким Чи Йо (Корея) — 43,604
4. Наталья Малишевска (Польша) — 43,798
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