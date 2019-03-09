Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по шорт-треку

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова стала третьей на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в болгарской Софии. Результат 21-летней спортсменки составил 2 минуты 29,843 секунды.
Первое место заняла кореянка Чхве Мин Джон (2.29,741), второе - представительница Канады Ким Бутен (2.29,803).
Шорт-трек
София (Болгария)
Чемпионат мира
Женщины
1 500 м
1. Чхве Мин Джон (Корея) - 2.29,741
2. Ким Бутен (Канада) - 2.29,803
3. Софья Просвирнова (Россия) - 2.29,843
4. Ким Чи Йо (Корея) - 2.29,961
5. Энн Десмет (Бельгия) - 2.30,148
6. Вероник Пьеррон (Франция) - 2.30,884
Загрузка...