В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 1000 м у женщин победу одержала местная спортсменка Ким Бутен. Вторая — кореянка Сео Ви Мин, тройку призеров замкнула китаянка Фань Кэсинь. Россиянка Софья Просвирнова показала пятый результат.

Шорт-трек

Монреаль (Канада)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Ким Бутен (Канада) — 1.30,827

2. Сео Ви Мин (Корея) — 1.31,268

3. Фань Кэсинь (Китай) — 1.31,343

4. Мартина Вальчепина (Италия) — 1.32,497

5. Софья Просвирнова (Россия) — 1.37,021