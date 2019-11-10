Просвирнова — пятая на дистанции 1000 м в Ванкувере
01:27
В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 1000 м у женщин победу одержала местная спортсменка Ким Бутен. Вторая — кореянка Сео Ви Мин, тройку призеров замкнула китаянка Фань Кэсинь. Россиянка Софья Просвирнова показала пятый результат.
Шорт-трек
Монреаль (Канада)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Ким Бутен (Канада) — 1.30,827
2. Сео Ви Мин (Корея) — 1.31,268
3. Фань Кэсинь (Китай) — 1.31,343
4. Мартина Вальчепина (Италия) — 1.32,497
5. Софья Просвирнова (Россия) — 1.37,021
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...