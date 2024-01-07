Названы дата и место похорон российской шорт-трекистки Середы
Президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков сообщил, что похороны шорт-трексистки Анастасии Середы пройдут в Саранске 8 января. О смерти девушки сообщили 7 января.
«Вчера общался с родителями Анастасии. Похороны состоятся завтра в Саранске, точное время пока назвать не могу. Вечером буду снова созваниваться с родственниками, не хочу пока их тревожить. Они всю ночь были в дороге, им надо отдохнуть», — цитирует Третьякова РИА «Новости».
В 2022 году Середа стала победительницей Кубка России в эстафете. В октябре 2023-го в составе команды Санкт-Петербурга Анастасия завоевала серебро в эстафете на 3 тысячи метров в Кубке страны.
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14 фев 2023 19:49
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